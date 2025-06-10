Россию ограничивает количество пусковых установок, отметил Михаил Жирохов.

Россияне в последние несколько месяцев собирали средства поражения для того, чтобы сейчас наносить массовые удары. Такое мнение на Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Я думаю, что они будут держать эту планку как минимум еще следующую неделю. У них будет достаточно средств поражения. Хотя информации об этом, когда заявляют о том, что есть определенное количество ракет - это самый высокий уровень секретности. Даже в России есть лишь несколько человек, которые знают это", - сказал Жирохов.

Он добавил, что в целом Россия имеет значительные объемы ударных беспилотников, в частности "Герани". Однако возможность запускать их у Москвы довольно ограничены.

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"Единственное, что сейчас их сдерживает от полноценного обстрела - это небольшое количество пусковых установок. Ведь каждую "Герань" надо запускать с довольно дорогой установки. Там ракетный двигатель, чтобы придать начальную скорость. То есть это не так просто, не с руки она запускается", - добавил Жирохов.

Российские атаки: важные новости

В ночь на 10 июня российские захватчики запустили по Украине более 300 воздушных целей. По данным Воздушных сил, оккупанты ударили БПЛА, двумя баллистическими ракетами KN-23 и 5 крылатыми ракетами "Искандер-К".

По словам представителя Воздушных Сил Юрия Игната, во время двух последних атак оккупантов, РФ выбрала главной целью Киев. Он отметил, что россияне пытались атаковать столицу фактически со всех сторон.

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