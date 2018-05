Исландия может быть частью континента, затонувшего десятки миллионов лет назад - ученые

Юго-восточная часть Исландии покоится на затонувшем десятки миллионов лет назад микроконтиненте.

Такую гипотезу высказывает профессор Университета Осло Тронд Турсвик, статья которого готовится к публикации в авторитетном вестнике PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences - "Труды национальной академии наук США"), передает ТАСС.

"Геологический состав этой части острова не соответствует характеристикам других районов Исландии, - заявил Турсвик норвежскому научному онлайн-изданию forskning.no. - Кроме того, земная кора там значительно толще, чем где бы то ни было еще на острове. Это указывает на то, что под корой самой Исландии должно находится что-то еще".

Как поясняет Турсвик, около 60 млн лет назад от Гренландской литосферной плиты отделился относительно небольшой участок, который ученые называют микроконтинентом Ян-Майен. На сегодняшний день единственной частью континента, поднимающейся над поверхностью воды, является одноименный норвежский остров площадью в 377 кв км, расположенный между Гренландским и Норвежским морями. Тем не менее, согласно гипотезе Турсвика, один из отрогов Ян-Майенского микроконтинента лежит также под поверхностью современной Исландии. В результате многочисленных подводных извержений он полностью покрылся лавой, из которой и сформировался остров.

Догадки Турсвика основаны на том факте, что в магме, которую извергает вулкан Эрайфайокудль, в необычайно высокой концентрации встречаются изотопы, которые обычно содержатся лишь в континентальной коре. Так как Исландия очень молода (16-18 млн лет) по сравнению с континентами, возраст которых насчитывает миллиарды лет, это является весомым доказательством в пользу гипотезы.

По словам ученого, развитие и подтверждение его теории позволит другим геологам строить более точные компьютерные модели взаимодействия литосферных плит, в которых будет учитываться роль участков, десятки миллионов лет назад отколовшихся от одних плит и ставших частью других. По словам Турсвика, индийский остров Маврикий также может покоиться на микроконтиненте, признаки существования которого были обнаружены лишь несколько лет назад.