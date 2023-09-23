Сообщается, что в приоритете РФ сейчас модернизация имеющегося ракетного вооружения.

Россия приостановила разработку новой ракеты "Змеевик", которая ранее была заявлена как гиперзвуковая ракета-убийца авианосцев.

Как сообщают росСМИ, причина заморозки проекта заключается в том, что у российского ВПК сейчас в приоритете модернизация имеющихся в наличии ракет, которые РФ активно использует против Украины.

"Пока в "Змеевике" острой потребности нет", - пишут российские сайты.

Ракета "Змеевик" - что о ней сообщалось

По данным росСМИ, о разработке баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком "Змеевик" в РФ заявили в июле 2022 года.

Предполагалось, что эти ракеты будут использовать российские противокорабельные комплексы "Бастион" и "Бал". Дальность ее полета - до 4 000 километров.

Ракета "Змеевик" - выводы украинских экспертов

Как пишет Defense Express, для РФ проект "Змеевик" под видом "противокорабельной ракеты" мог быть лишь прикрытием создания ракеты средней дальности в условиях действовавшего договора РСДМ (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), который это ограничивал до 2019 года.

"Но внимание следует обратить на то, что в РФ все усилия направлены на "совершенствование" уже существующих разработок. Это означает, что текущих ресурсов врага не хватает на ведение новых проектов, очевидно, и за неимением технологий. Но то, что Кремль принял решение не распылять ресурсы, а сконцентрировать их на уже имеющемся вооружении, необходимо учитывать", - насторожили аналитики.

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