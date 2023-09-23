Стало известно, сколько "Калибров" направлены на Украину.

Российские военные вывели на боевое дежурство два ракетоносителя.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

"В Черное море на боевое дежурство врагом выведены надводные ракетоносители - один из малых ракетных кораблей проекта "Буян-М" и фрегат "Адмирал Макаров", - рассказали военные.

Отмечается, что снаряжение этих боевых единиц - до 16 ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы значительно повышен. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие", - отметили в пресс-службе.

Ракетный террор РФ

Напомним, вечером 21 сентября российские военные ударили по Одесской области ракетой "Оникс". В Белгород-Днестровском районе региона было зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. Загорелся пожар, в соцсетях местные жители рассказывали, что ракета попала в санаторий.

23 сентября утром российские ракетоносители в акватории Черного моря отсутствовали. Также сообщалось, что за минувшие сутки на юге было уничтожено более полусотни оккупантов, семь орудий, четыре автомобиля, две лодки.

Напомним, в ночь на 23 сентября российская армия за ночь враг атаковал украинские города 15 "Шахедами", почти все удалось сбить. В частности, на направлении Запорожья и Днепропетровщины Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 дронов-убийц.

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