В Санкт-Петербурге задержали 53-летнего российского актера, подозреваемого в убийстве и расчленении трансгендера из Таджикистана.
Об этом сообщает РИА Новости.
По версии следователей, россиянин состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей. 13 января 2020 года он пригласил трансгендера в апарт-отель для оказания интимных услуг. Однако в какой-то момент решил, что его хотят усыпить и обокрасть, поэтому убил своего гостя и расчленил его труп.
Фрагменты тела мужчины с женскими грудными имплантами обнаружил школьник в июле 2020 года, когда купался в реке Мга Кировского района Ленинградской области.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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