По словам пациентки, которая выложила видео в сеть, это не первый подобный случай в больнице.

В Новосибирской области медсестра клинической туберкулезной больницы подняла ребенка за волосы и швырнула на кровать.

Видео, выложенное в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте», засняла пациентка больницы, которая стала очевидцем жестокости медсестры.

После этого она наклонилась над ребенком и что-то ему сказала, затем накрыла одеялом и ушла.

По словам пациентки, которая выложила видео в сеть, это не первый подобный случай в больнице.

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«Я как-то проснулась от шума в палате и решила заглянуть, что там (в соседней палате – ред.) произошло, может, упал кто, ударился. Увидела, что бежит девочка, и медсестра, которая на видео, ловит ребенка за волосы и бьет по лицу», - написала женщина.

По ее словам, в соседней палате лежат дети «либо просто без родителей, либо из детского дома».

После публикации ролика медсестру отстранили от работы. Уже готовится приказ об ее увольнении, заявили РИА Новости в Минздраве Новосибирской области. В региональном управлении Следственного комитета начали проверку по факту публикации видео.

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Автор: УНИАН