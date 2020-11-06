В Новосибирской области медсестра клинической туберкулезной больницы подняла ребенка за волосы и швырнула на кровать.
Видео, выложенное в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте», засняла пациентка больницы, которая стала очевидцем жестокости медсестры.
После этого она наклонилась над ребенком и что-то ему сказала, затем накрыла одеялом и ушла.
По словам пациентки, которая выложила видео в сеть, это не первый подобный случай в больнице.
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«Я как-то проснулась от шума в палате и решила заглянуть, что там (в соседней палате – ред.) произошло, может, упал кто, ударился. Увидела, что бежит девочка, и медсестра, которая на видео, ловит ребенка за волосы и бьет по лицу», - написала женщина.
По ее словам, в соседней палате лежат дети «либо просто без родителей, либо из детского дома».
После публикации ролика медсестру отстранили от работы. Уже готовится приказ об ее увольнении, заявили РИА Новости в Минздраве Новосибирской области. В региональном управлении Следственного комитета начали проверку по факту публикации видео.
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