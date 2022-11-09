Ранее власти призывали запретить "Гринпис" из-за того, что ее финансируют "страны, насаждающие русофобию".

Группа депутатов из трех регионов России (Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии) просит Генпрокуратуру РФ признать природоохранную организацию "Гринпис" "нежелательной".

В "Гринпис" заявили, что инициатива связана с тем, что организация выступила против поправок к закону "Об охране озера Байкал", которые снимали запрет на сплошные санитарные рубки у самых берегов озера.

Депутат Госдумы РФ Александр Якубовский, который ранее предлагал признать "Гринпис" "иностранным агентом", заявлял, что организация получает 70% своего бюджета от стран, насаждающих "тотальную русофобию и нацизм".

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Российское экологическое общество весной просило Минюст РФ внести "Гринпис" вместе с Всемирным фондом дикой природы (WWF) в реестр "иностранных агентов". Тогда предложение мотивировали "недружественными действиями" в отношении государственной экологической политики.

Решение не было принято, поскольку международные организации не могут быть включены в реестр "иноагентов".

Напомним, нежелательными организациями в России признают иностранные или международные неправительственные организации, деятельность которых "может представлять угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства".

Таким организациям запрещено вести деятельность на территории РФ. За нарушение этого запрета предусмотрены административные и уголовные меры наказания.

Экоцид против Украины

По последним данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, ущерб, причиненный оккупантами украинской окружающей среде, уже сейчас оценивается в 37 миллиардов евро (около 1.4 триллиона гривен). Но, как утверждают экологи, даже эта сумасшедшая сумма не отражает реальную картину.

20% природоохранных территорий Украины поражены войной. Россияне оккупировали 8 заповедников и двенадцать национальных природных парков. Практически 80% территории национального парка "Святые горы" уничтожены. В оккупированной "Аскании Новой" наблюдается гуманитарный кризис.

Россию призывают наказать за экологические преступления в Украине.

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