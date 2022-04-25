Активисты призывают норвежское правительство запретить импорт российского ископаемого топлива.

Активисты Greenpeace заблокировали танкер, доставляющий российскую нефть в Норвегию, приковав себя цепью к судну в знак протеста против войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, танкер "Усть-Луга" в настоящее время стоит на якоре возле нефтяного терминала в Слагене, примерно в 70 километрах к югу от столицы Норвегии Осло.

Как сообщается, активисты прибыли на небольшой лодке и приковали себя к якорной цепи танкера, пытаясь предотвратить разгрузку 95000 тонн нефти.

"Нефть лежит в основе не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов. Я шокирован тем, что Норвегия действует как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует войну Путина", — заявил глава Greenpeace Норвегии Фроде Плейм.

Группа призвала правительство Норвегии запретить импорт российского ископаемого топлива и заявила, что норвежское подразделение Exxon Mobil Esso должно расторгнуть любые контракты на такой импорт из России после вторжения в Украину.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что Европа получит нефть из Абу-Даби для замены российского сырья.

Как ранее сообщал УНИАН, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС готовит "умные санкции" против импорта российской нефти. Брюссель вскоре представит шестой пакет санкций против РФ, который включает "определенную форму" нефтяного эмбарго.

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