Россия своими действиями повлекла массовое уничтожение животного и растительного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов.

Общественная зоозащитная организация UAnimals создала петицию, в которой призывает наказать Россию за экологические преступления в Украине в результате войны.

"Полномасштабное вторжение России в Украину привело к тяжелым экологическим разрушениям. Россия устроила военный экоцид и своими действиями повлекла массовое уничтожение животного и растительного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов. Организация UAnimals призывает иностранные государственные и международные общественные организации, эко-активистов, объединившись в единую коалицию, помочь в борьбе с агрессором, совершающим экоцид, и направить усилия на сохранение и послевоенное восстановление окружающей среды Украины", – говорится в петиции в адрес ООН, Европейского парламента, парламентов стран-партнеров и международным организациям.

Влияние войны на экологию Украины

По данным Государственной экологической инспекции Украины, за восемь месяцев войны агрессивные действия ВС РФ привели к тому, что:

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182 880 кв. м почвы загрязнены вредными веществами;

2 365 129 кв. м земли завалены остатками уничтоженных предметов и боеприпасов;

680 618 тонн нефтепродуктов сгорело за время обстрелов, что привело к значительному загрязнению воздуха;

23 286 га леса было сожжено ракетами или снарядами – на восстановление части лесных площадей понадобится не менее 10 лет;

7 155 689 кв. м объектов уничтожено, в том числе и критической инфраструктуры, что также нанесло значительный ущерб окружающей среде Украины.

Сейчас 20% природоохранных территорий Украины поражены войной. Россияне оккупировали 8 заповедников и двенадцать национальных природных парков. Практически 80% территории национального парка "Святые горы" уничтожены. В оккупированной "Аскании Новой" наблюдается гуманитарный кризис.

По оценкам украинских экологов, речь может идти об уничтожении сотен тысяч или даже миллионов диких животных. В то же время из-за вторжения России погибли более 6 миллионов домашних животных.

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