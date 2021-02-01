В Москве заявляют, что технически и юридически готовы к отключению страны от глобальной сети.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что в отношении соцсетей, демонстрирующих «недружественную позицию» могут быть применены меры давления – замедление трафика и даже блокировка работы.

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Как сообщает «Интерфакс», такое заявление Медведев сделал в интервью ряду российских СМИ. По его словам, Россия технически и юридически готова к отключению от глобальной сети.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время в России действуют все социальные сети – пока что «никого не блокировали и не замедляли». Но такие меры рассматриваются.

"Если социальные сети ведут себя недружественным образом, если они не хотят публиковать российскую информацию, если они занимают какую-то, очевидно недружественную позицию в отношении страны, то у нас есть возможность повлиять на них… в определенный период может быть принят ряд решений, включая такие решения, как замедление трафика или приостановка работы», - пояснил Медведев.

"Но приостановка - это очень жестко, радикально, а замедление трафика - это потенциально работающая мера. Просто не хотелось бы до этого доводить, и я уверен, что об этом сейчас думают и в других странах", - заключил он.

Гонения на соцсети в России

Ранее в России на фоне подготовки массовых акций за освобождение Алексея Навального заговорили о необходимости запретить соцсеть TikTok.

С такой инициативой выступила Глава «Ассоциации родительских комитетов и сообществ» Ольга Леткова.

По ее словам, эта соцсеть используется для «обработки» детей и раздувания в РФ акций протеста.

Массовые протесты в России

23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

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Автор: Дмитрий Захаров