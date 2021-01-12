Шаман Габышев собирается в новый поход / скриншот

Россиянин Александр Габышев, называющий себя шаманом, объявил о новом походе на Москву для изгнания президента РФ Владимира Путина. На этот раз по плану он собирается добираться на белом коне. Сторонники же его будут передвигаться на автомобилях.

Читайте такжеЯкутский шаман возобновил свой поход на Москву для изгнания Путина, с собой взял 4 собакЕго видеообращение по этому поводу опубликовал YouTube-канал «Новости регионов».

Поход должен начаться в марте 2021 года.

«Дойду до Иркутска, там будет ждать основной отряд. Некоторые ребята сюда ко мне приедут, по желанию, конечно, со мной отсюда начнут поход. Из Якутска тоже добровольцев наберу в свой отряд… Я должен обязательно посетить Алтай вместе с вами - это тоже место силы всей России. Потом пройдем через всю Сибирь, дойдем до уральских территорий, а там и до Москвы уже рукой подать», - сказал Габышев.

Якутский шаман Габышев: что о нем известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц