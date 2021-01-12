В июле 2020 года Габышева выписали из психбольницы.

Россиянин Александр Габышев, называющий себя шаманом, объявил о новом походе на Москву для изгнания президента РФ Владимира Путина. На этот раз по плану он собирается добираться на белом коне. Сторонники же его будут передвигаться на автомобилях.

Читайте такжеЯкутский шаман возобновил свой поход на Москву для изгнания Путина, с собой взял 4 собакЕго видеообращение по этому поводу опубликовал YouTube-канал «Новости регионов».

Поход должен начаться в марте 2021 года.

«Дойду до Иркутска, там будет ждать основной отряд. Некоторые ребята сюда ко мне приедут, по желанию, конечно, со мной отсюда начнут поход. Из Якутска тоже добровольцев наберу в свой отряд… Я должен обязательно посетить Алтай вместе с вами - это тоже место силы всей России. Потом пройдем через всю Сибирь, дойдем до уральских территорий, а там и до Москвы уже рукой подать», - сказал Габышев.

Якутский шаман Габышев: что о нем известно

Александр Габышев несколько раз собирался дойти до Москвы.

Впервые - весной 2019 года он отправился пешком из Якутска. Но вскоре его задержали и отправили на психиатрическую экспертизу.

На Габышева завели уголовное дело о призывах к экстремизму и определили в психбольницу, из которой его выписали в июле 2020 года.

До этого в январе того же года он заявлял о новом походе на Москву.

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Автор: Катерина Шварц