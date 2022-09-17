Наемник несколько дней назад вернулся из Донбасса, но в РФ его называют "добровольцем".

"Вагнеровец" с позывным "Марлин" устроил разборки с росгвардейцами в гостинице Воронежа. Мужчина угрожал и кричал, что воевал за их страну.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал "База".

По данным канала "вагнеровец" Андрей несколько дней назад вернулся из Донбасса. Он остановился в гостинице Воронежа, но вел себя неадекватно. Персонал вызвал Росгвардию.

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Когда на место приехали росгвардейцы, он начал скандалить еще сильнее. В частности, наемник стал угрожать одному из сотрудников засунуть дубинку в задний проход, постоянно задавал риторический вопрос: "Ты знаешь, кто я такой?", а также кричал, что "защищает вашу страну".

На плече у него был шеврон ЧВК "Вагнер", а сам Андрей заявил, что его позывной "Марлин", он из спецгруппы 136 полка.

"Мой позывной "Марлин", я – спецгруппа 136 полка. Я тебя лично так распинаю! Я тебя обос**, п***р!... Я, с**а, воевал за вашу страну, а ты, чмошник еб***й, мне угрожать будешь?",- кричал наемник.

Впоследствии "вагнеровец" все же ударил росгвардейца, а через секунду его самого завалили на пол, избили дубинкой, ногами и заковали в наручники. Даже после этого "вагнеровец" не угомонился, продолжил угрожать росгвардейцам. На место вызвали следователей, и те заявили, что "Марлин" – якобы доброволец, который на днях вернулся в РФ. В машине у него обнаружили 476 патронов калибра 9х19 мм. Наемник пояснил, что боеприпасы "просто завалялись и он о них забыл".

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию мужчин для войны против Украины. По сообщениям Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают вербовать новобранцев" среди заключенных и людей с наркотической и алкогольной зависимостью.

По данным некоторых СМИ, владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.

На днях в Сети появилось видео с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, отснятое в одной из российских колоний, когда тот призвал заключенных вступать в добровольческие батальоны для войны против Украины.

Российские СМИ выяснили, что ЧВК "Вагнер" удалось завербовать для войны в Украине более тысячи узников.

Комментируя ситуацию с вербовкой заключенных, Пригожин отметил: "Те, кто не хочет, чтобы в ЧВК воевали заключенные, детей своих на фронт отправьте. Или ЧВК и зэки, или ваши дети – решайте сами".

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