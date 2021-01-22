В торговом помещении в Краснодаре произошел взрыв газа.
Об этом РИА Новости сообщили в МЧС России. Кадры с места события опубликовал Telegram-канал «ЯП-Cобытия».
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По данным ведомства, в результате взрыва погиб один человек, еще двое пострадали. Их направили в краевую клиническую больницу города.
Взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона. Один из павильонов оказался полностью разрушен. В 21:21 пожар был локализован.
По данным ТАСС, взрыв случился в супермаркете на площади 150 квадратных метров. Из помещения пришлось эвакуировать более 100 человек.
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