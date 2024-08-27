Пострадала одна из двух крупнейших установок первичной переработки на заводе.

В результате взрыва на Омском нефтеперерабатывающем заводе РФ, произошедшего 26 августа, пострадала одна из двух крупнейших установок первичной переработки на заводе – CDU-11, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Также отмечается, что другая установка первичной переработки, CDU-10, уже простаивала из-за пожара в начале августа. Производственная мощность установок CDU-10 и CDU-11 составляет около 8,6 млн тонн нефти в год.

По данным агентства, причина пожара не была сразу понятна. Несколько российских нефтеперерабатывающих заводов стали объектами атак украинских беспилотников.

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Стоит отметить, что Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти". Он является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки в России. В целом завод выпускает около 50 видов нефтепродуктов. В 2022 году Омский нефтеперерабатывающий завод переработал более 21 миллиона метрических тонн сырой нефти.

Проблемы российских НПЗ

26 августа стало известно, что на Омском нефтеперерабатывающем заводе РФ произошел взрыв. По предварительной информации, взорвалась установка АВТ-11, что привело к пожару. По словам местных жителей, перед пожаром был слышен громкий "хлопок", в результате чего затряслись дома и задрожали окна.

В начале августа 2024 года на территории Омского нефтеперерабатывающего завода также произошел пожар. Горела установка, которая предназначена для переработки нефти.

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