Пострадали три человека.

В российской Перми на ТЭЦ-9 в Индустриальном районе прогремел взрыв, вспыхнул сильный пожар. Над городом запечатлели огромные клубы дыма.

По данным росСМИ, горит кровля цеха на площади 1500 квадратных метров, есть угроза перехода огня на другие здания. Из помещений ТЭЦ эвакуировали около 500 человек,

Что именно стало причиной возгорания, не сообщается.

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Как рассказал один из сотрудников ТЭЦ, возгорание произошло "или в маслосистеме регулирования ТГ-10 (турбогенератора) или на переднем подшипнике ТГ-10".

При пожаре пострадали три человека, сообщили спасатели. Двое из них госпитализированы в ожоговое отделение. Один – в состоянии клинической смерти.

Пожар в России 30 ноября

Ранее сообщалось, что утром в среду, 30 ноября, в Брянской области России загорелись резервуары с нефтепродуктами.

По данным росСМИ, резервуары с дизельным топливом загорелись якобы из-за попадания неустановленного боеприпаса, который якобы сбросили с беспилотника. Есть информация, что горели два резервуара.

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