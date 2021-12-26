Зоозащитники говорят, что животное погибло на морозе. Но в епархии утверждают, что оно умерло от старости, а труп просто оставили у дороги.

В России служители православного монастыря выбросили осла по кличке Моисей на улицу в 25-градусный мороз. Животное нашли замерзшим.

Об этой истории сообщили зоозащитники на своих страницах в социальных сетях. По предварительной информации, проезжавшие автолюбители наткнулись на лежащего в сугробе осла.

"Зрелище для местности удивительное. Пока искали, как ему помочь, кто-то привез сена, с которым во рту ослик замерз насмерть", - говорится в сообщении.

Оказалось, что животное звали Моисеем. По словам зоозащитников, всю свою жизнь он прожил на территории Спасо-Преображенского монастыря, а недавно заболел.

"Пользователи соцсетей нашли деньги и сделали ему операцию. Но, видимо, боли не прекратились. Начальство православного храма просто выбросило животное на 25-градусный мороз, заявив, что ослик старый и на все воля Божья. Воля-то Божья, но и Бог все видит", - пишут зоозащитники.

При этом глава пресс-службы Муромской епархии Артемий Чернов в комментарии изданию "Подъем" заявил, что Моисей "умер от старости", его везли утилизировать, но "случился форс-мажор".

"Лучше бы люди в храм шли, а то получается, что об умерших животных переживают больше, чем о том, что пост идет Рождественский. Осел был в монастыре года 3-4. Его отдали хозяева, после которых его и лечили. Умер он от старости в монастыре. У человека, которому было поручено его утилизировать, по дороге случился форс-мажор с автомобилем, он был вынужден оставить труп около дороги, после чего следующая машина его увезла для утилизации. Около часа-двух этот осел лежал около дороги, Все как всегда: кто-то заметил и сфотографировал", - утверждет Чернов.

Ранее УНИАН писал, как россиянка придушила и вынесла на мороз собственных детей. 8-летний мальчик скончался от переохлаждения, а его 5-летняя сестра была в критическом состоянии, за ее жизнь боролись врачи.

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