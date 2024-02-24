Россия будет мстить везде, где только можно, заявил ее бывший лидер.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день второй годовщины полномасштабной войны отметился новыми угрозами, уточнив, что о них не говорят публично.

Бывший лидер РФ обозлился на санкции, которые запад ввел против режима Путина к 24 февраля. Чиновник заявил, что граждане РФ, итак, привыкли к бесконечным ограничениям. "Научились жить с ними", - уточнил Медведев.

Также он акцентировал на особенно болезненном ударе по России: санкциях, введенных против платежной системы "Мир".

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Как известно, Путин и его окружение перешли на упомянутые карты еще в 2018 году. Об этом публично говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако Медведев утверждает, что Запад задумал прижать таким образом всю Россию, пообещав мстить за это всем и везде.

"Они (санкции - УНИАН) приняты против всего населения России. Например, запрет платежной системы "Мир" и ограничения на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране. Резон понятен - чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там. Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно", - заявил он.

Среди возможного ущерба для Европы и США бывший лидер РФ пригрозил трудностями в экономике, подстрекательством общества против "бездарной политики западных властей", а также разработкой международных решений, которыми Россия, по его мнению, сможет ущемлять Запад.

"Делать это постоянно, системно и максимально открыто. А также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично", - намекнул он.

Зеленский обратился к украинцам на годовщину войны

Сегодня в знаковый и грустный для нации день - второй годовщины полномасштабной войны - президент Зеленский записал обращение с Гостомеля. Именно оттуда должно было начаться то самое "взять Киев и Украину за три дня", но сейчас украинцы встречают там своих партнеров, подчеркнул Зеленский.

Напомним, аэродром Гостомель сыграл ключевую роль в обороне столицы Украины в первый период войны. Как известно, России удалось уничтожить большую часть самолетов, но из-за незнания ситуации и работы партизанов и войск Украины, враг растерялся и не смог приземлить там ни один свой борт. Бои шли до 27 февраля, Россия проиграла. Об этом в деталях рассказал участник сражений за Гостомель, представитель ГУР.

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