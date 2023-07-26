Боец отметил, что около 30 украинских военных противостояли сотням россиян.

Российские оккупанты планировали захватить аэродром в Гостомеле и использовать его для высадки десантников и легкой бронетехники. Реализация этого плана привел бы к оккупации Киева.

Участник боев за аэропорт Антонова в Гостомеле, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины раскрыл неизвестные ранее детали ключевой для свободы столицы битвы.

"Главное управление за определенное время знало, что одним из возможных мест для захвата Киева будет Гостомельский аэродром, поэтому было принято руководством решение, что это будет стратегически важный объект, на которые будет обращено внимание. Гостомельский аэродром не был коммерческим и был ближе всего к ним, да и высаживаться там было лучше, чтобы идти на Киев, а дальше можно было развивать несколько направлений для захвата столицы как на Оболони, так и на Святошино", - поделился боец.

По его словам, самым быстрым способом захвата аэродрома была отработка сначала тактической авиацией, высадка десанта для защиты территории, а дальше должна была зайти транспортная авиация.

"24 февраля 2022 года по тревоге основная группа выехала на Гостомель. Еще раньше в военной части возле аэродрома стояли нацгвардейцы, это их зон ответственности по обороне и защиты. Оттуда выехала небольшая группа на служебных и частных авто. У тех, кто должен был оборонять аэродром, не хватало сил и средств", - рассказал разведчик.

Он указал, что, когда начался обстрел около 35-38 вертолетов шло украинских защитников и два самолета, которые пытались подавить оборону, используя в том числе авиабомбы.

"Было принято решение, что нет никакого смысла уложить там срочников, которые находились в казармах. Они даже не были вооружены, не были подготовлены. Людей, которые находились на подготовленных позициях, уже нельзя было забрать, поэтому была команда командиру срочников, чтобы выводил свою роту. Просто машиной положить забор и выходить в сторону Киева", - поделился воспоминаниями представитель ГУР.

Боец рассказал, что основная группа на БТРе и на нескольких авто выехала на аэродром, где приняла бой. Их основной задачей было нанести максимальные потери противнику и задержат его, насколько это было возможно, чтобы дать время срочникам уйти и оттянуть максимально силы противника.

"Нас было около 30 человек, а их было больше 300. Из оружия у нас были автоматы Калашникова, гранатометы, БТР, гранаты – ничего такого, чтобы существенно давало преимущество. Нам нужно было просто принять бой, выжить самим и дать выжить другим людям. Никто не паниковал. Все происходило очень сумбурно и очень быстро. Было страшно, что против тебя такая армада. Над нами летали ударные МИ-24… Были и стрелковые бои. Когда стало понятно, что у нас нет выгодных позиций и там оставаться нет никакого смысла, то нужно было уже выходить из Гостомеля. Мы еще два-три часа держались, чтобы они ничего не могли делать", - заявил защитник Украины.

Кроме того, он рассказал, что им удалось сбить над посадкой один МИ-8, который шел на посадку с десантом, также Нацгвардейцы сбили несколько вертолетов, а до этого наблюдательные группы над Киевским морем сбили один или два. По его словам, около 500 человек положили, потому что российский передовой десант не был готов к сопротивлению.

"Половину Киева мы бы потеряли, весь правый берег. Скорее всего, это был бы большой проигрыш", - подытожил разведчик.

Бои за аэродром Гостомеля - главные новости

24 февраля 2022 года украинские защитники вели ожесточеные бои за аэродром в Гостомеле. Тогда Сил обороны уничтожили почти весь российский десант, который пытались высадить десятки вертолетов Ка-52 и Ми-8.

Кроме того, в боях россияне уничтожили АН-225 "Мрия", стоявший в ангаре. Бои длились до 27 февраля. Киевскую область полностью освободили 2 апреля 2022 года.

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