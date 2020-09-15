Больше четверти жителей РФ убеждены, что в ближайшем будущем России "великой державой" не стать.

Количество россиян, которые считают Россию "великой державой", за последние два года уменьшилось на 12%.

Читайте такжеВ Украине и США россияне видят потенциальную военную угрозу для России – опросОб этом пишет "Новая газета" со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Отмечается, что по результатам последнего исследования, 37% опрошенных россиян считают, что РФ сейчас является одной из "великих держав". При этом 29% думают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет, а 26% убеждены, что в ближайшем будущем России "великой державой" не стать.

"Последний похожий опрос проводили в мае 2018 года. Тогда о том, что Россия – "великая держава", заявляла почти половина опрошенных респондентов (49%) Максимума этот показатель достигал в 2017 году – тогда он составлял 57%", – отмечается в сообщении.

Таким образом, количество россиян, считающих Россию "великой державой", за два года уменьшилось на 12%. Доля тех, кто пророчит России такую судьбу, уменьшилась на 4%. А количество респондентов, заявляющих, что России не быть "великой державой", за два года увеличилось на 15%.

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Автор: Катерина Шварц