Дмитрий Лубинец отметил, что после 24 февраля 2022 года не удалось уволить ни одного человека.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщает, что Российская Федерация отказывается освобождать украинских военных и гражданских, попавших в плен во время антитеррористической операции и операции Объединенных сил в период 2014-2022 годов.

"У нас есть отдельный список тех, кто находятся в плену с 2014 года по 24 февраля 2022 года. По состоянию на сегодня нам не удалось вернуть ни одного из этого списка", - сказал Лубинец на брифинге для журналистов в рамках Всеукраинского правозащитного форума "Легион права".

При этом он отметил, что во время передачи российской стороне больших списков для обмена, всегда передаются имена военнопленных и гражданских заложников, находящихся в плену с 2014 года. По его словам, есть случаи, когда россияне вычеркивают из списков имена людей, находящихся в плену.

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В то же время омбудсмен решил не называть точную цифру украинских военных, находящихся в плену на территории РФ или на временно оккупированной территории. Также он указал, что известно о 373 гражданских заложниках, которые были взяты в плен на оккупированных частях Луганской, Донецкой областей и Автономной Республики Крым.

Россия удерживает украинцев в заложниках - что известно

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что освобождение украинских гражданских заложников из российского плена может длиться десятилетиями. Омбудсмен предлагает при участии Турции создать платформу для освобождения украинских гражданских из российской неволи.

После 24 февраля 2022 года, с момента начала полномасштабного вторжения захватнических войск РФ, удалось вернуть 2 576 граждан Украины, из которых 144 - это гражданские заложники.

Следует отметить, что 6 августа 2023 года в рамках очередного обмена пленными домой вернули еще 45 воинов ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и двух гражданских. Среди уволенных двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и теробороновец из Херсона.

Также матери вернули двоих детей - 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару, которых россияне незаконно депортировали и скрывали.

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