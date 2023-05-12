В Донецкой области 11 мая украинские бойцы батальона "Айдар" отбили у российских захватчиков территории возле села Ивановское под Бахмутом.
Об этом сообщает 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" в Telegram.
"В ходе тяжелых боев, 11 мая, военнослужащие 24-го штурмового батальона" Айдар", совместно с другими подразделениями ВСУ, отбили у врага территории к югу от села Ивановское (Красное)", - говорится в сообщении.
В то же время, в ходе боев были нанесены существенные потери противнику. Российскими оккупантами потеряны подразделения 4 отдельной мотострелковой бригады и 374 отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил РФ, а также оставлены позиции занимаемые данными подразделениями.
Ситуация в Бахмуте - последние новости
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила о продвижении Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении вперед на 2 км. Также ВСУ не потеряли ни одной своей позиции в Бахмуте за последнюю неделю. В то же время, российские оккупанты несут большие потери в живой силе на этом направлении.
По данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики продолжают активно атаковать как в самом Бахмуте, так и в его окрестностях. При этом атаки ведутся в том числе в направлении села Ступочки - с плацдарма, который вот-вот будет отрезан силами ВСУ.