Оккупанты понесли потери в живой силе и оставили свои позиции.

В Донецкой области 11 мая украинские бойцы батальона "Айдар" отбили у российских захватчиков территории возле села Ивановское под Бахмутом.

Об этом сообщает 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" в Telegram.

"В ходе тяжелых боев, 11 мая, военнослужащие 24-го штурмового батальона" Айдар", совместно с другими подразделениями ВСУ, отбили у врага территории к югу от села Ивановское (Красное)", - говорится в сообщении.

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В то же время, в ходе боев были нанесены существенные потери противнику. Российскими оккупантами потеряны подразделения 4 отдельной мотострелковой бригады и 374 отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил РФ, а также оставлены позиции занимаемые данными подразделениями.

Ситуация в Бахмуте - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила о продвижении Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении вперед на 2 км. Также ВСУ не потеряли ни одной своей позиции в Бахмуте за последнюю неделю. В то же время, российские оккупанты несут большие потери в живой силе на этом направлении.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики продолжают активно атаковать как в самом Бахмуте, так и в его окрестностях. При этом атаки ведутся в том числе в направлении села Ступочки - с плацдарма, который вот-вот будет отрезан силами ВСУ.

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