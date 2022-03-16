Акции планируют на 18 март по всей территории РФ.

Российских бюджетников сгоняют на митинги 18 марта в поддержку президента РФ Владимира Путина и войны в Украине. Акции приурочены к восьмой годовщине оккупации Крыма.

Об этом пишут российские СМИ.

Планируется, что митинги пройдут по всей стране в пятницу, 18 марта. Они приурочены к восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине.

По данным росСМИ, в одной из школ Пятигорска учителям прислали сообщение с приказом прийти на митинг 18 марта.

"Коллеги! 18 марта в 13 часов на площади у Дома Администрации состоится митинг Россия, Крым, Донецк, присутствие всех строго обязательно. Списки с Ф.И сотрудников и преподавателей переданы главе города. Освобождаю только Б., у неё двое маленьких детей. Сообщаю вам заранее. Отсутствия быть не должно, акция пройдёт быстро. Прошу отнестись с ДОЛЖНЫМ ПОНИМАНИЕМ, необходима наша гражданская позиция", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Москве от сотрудников соцучреждений требуют прийти на митинг в Лужниках.

"В пятницу идем в Лужники, на мероприятие Крым-наш, идут все! Время я сообщу позже! Прошу это не обсуждать, я тоже иду с вами!" – указано в сообщении.

При этом в Уфе людей заманивают на площадь Салавата Юлаева обещаниями о концерте. Якобы должны выступить "Элвин Грей" и группа "Город 312".

В то же время в Твери региональное министерство образования просит "обеспечить участие в Акции максимального количества студентов и работников образовательных организаций".

Стоит отметить, что "Коммерсантъ" писал о планируемых в РФ на 18 митингах-концертах, участники которых поддержат боевиков на Донбассе и войну Украине

Мероприятия якобы пройдут под лозунгами: "Za Мир", "Za Россию" и "Za президента".

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы. В связи с этим немногочисленные сознательные граждане РФ начали выходить на акции протеста против войны в Украине.

Только за 24 февраля российские силовики совершили более 1,5 тысячи арестов.

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