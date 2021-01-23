Правозащитная организация Amnesty International заявила о недопустимости применения силы против участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России, который сейчас находится в СИЗО.
Об этом говорится в заявлении организации.
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Правозащитники обратились в Министерство внутренних дел с требованием гарантировать россиянам право на свободу собраний — это прописано в Конституции РФ.
В Amnesty International отмечают, что сотрудники МВД и Росгвардии должны гарантировать, что не допустят незаконного применения силы в отношении участников акции. Также в организации призвали руководство силовых ведомств «прекратить вовлекать своих сотрудников для «превентивных» арестов, произвольных обысков и других видов давления и запугивания в отношении общественных активистов».
Митинги в России в поддержку Навального
- Напомним, что 23 января на акциях протеста против ареста российского оппозиционера Алексея Навального в России уже задержали более 1000 человек.
- Алексея Навального задержали 17 января сразу после того, как он вернулся из Германии. На следующий день, 18 января, его арестовали по делу «Ив Роше» на 30 суток.
- 29 января суд должен решить, стоит ли заменить Навальному условное наказание на реальное. На этом настаивает Федеральная служба исполнения наказаний, утверждающая, что Навальный «в течение 2020 года систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока». В это время Навальный лечился от отравления «Новичком» в Берлине. По делу «Ив Роше» Алексея Навального и его брата Олега обвинили в мошенничестве.
- Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за мошенничество в особо крупных размерах против Навального. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сам политик заявляет, что вернулся в Москву, поскольку не боится задержания, а все дела против него являются сфабрикованными.
- Ранее The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и Ei Pais в совместном журналистском расследовании заявили, что к отравлению Алексея Навального ядом «Новичок» могли быть причастны восемь сотрудников Федеральной службы безопасности, которые следили за ним несколько лет.
- 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, когда он возвращался из Томска в Москву. Самолет вынужденно сел в Омске, а через два дня политика отправили в Германию. В его организме обнаружили следы нервно-паралитического вещества «Новичок».
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