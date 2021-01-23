Правозащитная организация заявила о недопустимости применения спецсредств против демонстрантов. Руководство МВД должно защитить право на свободу собраний, подчеркивается в заявлении.

Правозащитная организация Amnesty International заявила о недопустимости применения силы против участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России, который сейчас находится в СИЗО.

Об этом говорится в заявлении организации.

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Правозащитники обратились в Министерство внутренних дел с требованием гарантировать россиянам право на свободу собраний — это прописано в Конституции РФ.

В Amnesty International отмечают, что сотрудники МВД и Росгвардии должны гарантировать, что не допустят незаконного применения силы в отношении участников акции. Также в организации призвали руководство силовых ведомств «прекратить вовлекать своих сотрудников для «превентивных» арестов, произвольных обысков и других видов давления и запугивания в отношении общественных активистов».

Митинги в России в поддержку Навального

Напомним, что 23 января на акциях протеста против ареста российского оппозиционера Алексея Навального в России уже задержали более 1000 человек.

Алексея Навального задержали 17 января сразу после того, как он вернулся из Германии. На следующий день, 18 января, его арестовали по делу «Ив Роше» на 30 суток.

29 января суд должен решить, стоит ли заменить Навальному условное наказание на реальное. На этом настаивает Федеральная служба исполнения наказаний, утверждающая, что Навальный «в течение 2020 года систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока». В это время Навальный лечился от отравления «Новичком» в Берлине. По делу «Ив Роше» Алексея Навального и его брата Олега обвинили в мошенничестве.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за мошенничество в особо крупных размерах против Навального. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сам политик заявляет, что вернулся в Москву, поскольку не боится задержания, а все дела против него являются сфабрикованными.

Ранее The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и Ei Pais в совместном журналистском расследовании заявили, что к отравлению Алексея Навального ядом «Новичок» могли быть причастны восемь сотрудников Федеральной службы безопасности, которые следили за ним несколько лет.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, когда он возвращался из Томска в Москву. Самолет вынужденно сел в Омске, а через два дня политика отправили в Германию. В его организме обнаружили следы нервно-паралитического вещества «Новичок».

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Автор: УНИАН