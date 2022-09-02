У России исчерпываются ресурсы, отметил политик.

В окружении президента РФ Владимира Путина никто не верит в победу в развязанной против Украины войне.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, комментируя в эфире 24 канала недавнее заявление спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко, что у РФ достаточно ресурсов для победы.

По словам Гудкова, окружение Путина друг перед другом наперегонки ползает перед ним. Тем временем ресурсы у РФ исчерпываются, и ни одна серьезная страна не хочет иметь дела с Кремлем.

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"Нет никаких ресурсов. Если бы они что-нибудь могли, они бы уже давно сделали. У них нет сдерживающих факторов. Ни моральных, ни человеческих, ни сочувствия, ни совести, – заявил он. – Даже Токаев послал Путина туда, куда еще российский военный корабль даже не отправляли…".

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент РФ Владимир Путин уже готов отказаться от некоторых оккупированных территорий Украины. По его словам, сейчас российский президент хочет частично зафиксировать "новые территориальные приобретения и новые юридические статусы других территорий".

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