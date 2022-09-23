Оборонная промышленность России способна создавать новые БМП-1 и Т-72, но без современных комплектующих.

Российская оборонная промышленность во многом связана с импортом западных комплектующих. Без них она способна производить ограниченное количество вооружения. А новая техника остается без современных деталей.

Соответствующей информацией поделились эксперты в комментариях изданию "РБК-Украина", которое опубликовало исследование о текущем состоянии оборонной промышленности РФ.

По словам военного специалиста Владислава Селезнева, почти каждому типу современного вооружения нужна электроника. А она в России не производится — государство-агрессор здесь полагалось на импорт.

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"Это чипы, это блоки управления, электронные платы, которые отвечают за ту самую высокую технологическую составляющую российского оружия, которое расхвалено всячески всеми возможными способами российской пропагандистской машиной", — рассказал Селезнев.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, какую технику и боеприпасы может самостоятельно изготавливать Россия. Список включает снаряды для РСЗО, БМП-1 и Т-72. Однако новая техника будет лишена современных комплектующих западного производства.

"Это старые машины, у них нет, например, лазерных дальномеров, приборов ночного видения, других функций, которые они закупали во Франции, Италии или Германии. Сейчас им этого не продают, поэтому они в России решили сделать откат. Например, они выпускали БМП-3, которая была намного более современной. Сейчас они сделали откат на БМП-1", — заявил Мусиенко.

Проблемы с техникой в российской армии

Согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили более 14 тысяч единиц вражеской техники. Сюда относятся 254 самолета, 2254 танка и 1355 артиллерийских систем.

В середине августа поступила информация, что Россия получила доступ к арсеналам Беларуси, чтобы пополнить запасы вооружения и боеприпасов.

С конца мая РФ отправляет на фронт в Украине расконсервированные танки Т-62, которые были приняты на вооружение в СССР более 60 лет назад.

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