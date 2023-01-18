За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 820 российских захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 января 2023 года ориентировочно составили около 117 тыс. 770 (+820) человек личного состава.
Кроме того, уничтожено:
- танков ‒ 3130 единиц (+9 за сутки);
- боевых бронированных машин ‒ 6225 (+10);
- артиллерийских систем – 2108 (+4);
- РСЗО – 442 (+1);
- средств ПВО ‒ 220;
- самолетов – 287 (+1);
- вертолетов – 276;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876 (+4);
- крылатых ракет ‒ 749;
- кораблей/катеров ‒ 17;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4889 (+12);
- специальной техники ‒ 190.
Ситуация на украинском фронте за сутки
Силы обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районе 9 населенных пунктов. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском направлении.
Также Вооруженные силы Украины за сутки поразили 2 пункта управления, несколько зенитно-ракетных комплексов и состав боеприпасов российских оккупантов.
В то же время Институт изучения войны сообщает, что оккупанты могут готовиться к решающему крупномасштабному наступлению в Луганской области. А бои за Соледар РФ до сих пор пытается выдать за "победу".