Также было уничтожено 9 танков и 10 боевых бронированных машин.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 820 российских захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 января 2023 года ориентировочно составили около 117 тыс. 770 (+820) человек личного состава.

Кроме того, уничтожено:

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танков ‒ 3130 единиц (+9 за сутки);

боевых бронированных машин ‒ 6225 (+10);

артиллерийских систем – 2108 (+4);

РСЗО – 442 (+1);

средств ПВО ‒ 220;

самолетов – 287 (+1);

вертолетов – 276;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876 (+4);

крылатых ракет ‒ 749;

кораблей/катеров ‒ 17;

автомобильной техники и автоцистерн – 4889 (+12);

специальной техники ‒ 190.

Ситуация на украинском фронте за сутки

Силы обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районе 9 населенных пунктов. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском направлении.

Также Вооруженные силы Украины за сутки поразили 2 пункта управления, несколько зенитно-ракетных комплексов и состав боеприпасов российских оккупантов.

В то же время Институт изучения войны сообщает, что оккупанты могут готовиться к решающему крупномасштабному наступлению в Луганской области. А бои за Соледар РФ до сих пор пытается выдать за "победу".

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