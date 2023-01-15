Украина стала полигоном для испытаний оружия и боевой тактики

Война в Украине стала испытательным полигоном для новейших военных разработок – как собственно украинских, так и западных. Об этом пишет CNN в большой аналитической статье.

Отмечается, что одной из важнейших инноваций в нынешней войне стала украинская сетевая система целеуказания для артиллерии, позволившая оперативно передавать артиллеристам разведданные с дронов и, что не менее важно, легко вычислять координаты цели для наведения по ней конкретного орудия.

"Приложение для целеуказания входит в число десятков примеров инноваций на поле боя, которые Украина придумала за почти год войны, часто находя дешевые решения дорогостоящих проблем", – пишет издание.

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В числе значимых инноваций, помогающих украинским солдатам на поле боя, также – дешевые дроны, приспособленные под сброс гранат на окопы противника, 3D-принтеры для производства дефицитных запчастей, переоборудование обычных пикапов в мобильные ракетные установки и т.д.

"Такого рода украинская изобретательность произвела впечатление на американских официальных лиц, которые высоко оценили способность Киева находить решения для своих нужд на поле боя, которые заполняют важные тактические пробелы, оставленные более крупным и совершенным западным вооружением", – отмечают авторы статьи.

В то же время война в Украине дала США и их союзникам редкую возможность опробовать их собственное оружие в условиях современной полномасштабной войны и посмотреть на российскую тактику применения одноразовых ударных дронов.

"Украина – абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами. Это боевые испытания в реальном мире", – сказал собеседник издания, знакомый с западной разведкой.

Так, американцы убедились в эффективности своих установок HIMARS, но также "извлекли ценные уроки" касательно частоты их технического обслуживания. Гаубицы M777 тоже показали себя как мощное оружие, но износ стволов оказался слишком быстрым.

"Один урок, который США могут извлечь из этого конфликта, заключается в том, что буксируемая артиллерия, такая как гаубичная система M777, может уйти в прошлое. Эти системы сложнее быстро перемещать, чтобы избежать ответного огня, а в мире вездесущих беспилотников и наблюдения сверху в наши дни очень трудно спрятаться", – рассказал другой эксперт.

Американская оборонная компания BAE Systems уже объявила, что укрепит производимые ею бронемашины так, чтобы лучше защитить их от ударов беспилотников сверху. Это также стало понятно по войне в Украине.

Также многочисленные представители американской разведки и армии уже сейчас уверенно говорят, что главным приоритетом для оборонных подрядчиков США в ближайшее время станет разработка дешевых одноразовых беспилотников-камикадзе.

Поставки оружия в Украину

В течение последнего месяца в поставках западного оружия наметился заметный перелом – анонсированы поставки таких вооружений, о которых раньше на Западе даже говорить не хотели.

Так, в середине декабря США пообещали передать Украине системы ПВО Patriot. Украина получит одну батарею от США и еще одну от Германии.

Чуть позже стало известно о планах Вашингтона поставить Украине 50 БМП Bradley – одной из лучших машин в своем классе.

Уже на этой неделе Польша пообещала передать Украине танки Leopard, а Великобритания – танки Challenger.

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