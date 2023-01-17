По словам главы государства, нарабатываются новые решения для укрепления украинской ПВО.

Уже три системы ЗРК Patriot гарантированно получит Украина. Работа над новыми решениями для укрепления нашей ПВО продолжается.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, отметив, что это только начало. В частности, он поблагодарил премьер-министра Нидерландов.

"Сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически в продолжение наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot", - сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что обсудил сегодня оборонное сотрудничество с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Активно готовимся к новой встрече в формате "Рамштайн". Готовим и новые важные дипломатические шаги - обсудили их сегодня также", - добавил глава государства.

ЗРК Patriot для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в последние недели США и Германия пообещали предоставить Украине системы Patriot. Кроме того, США намерены поставить Украине БМП М2 Bradley, а Германия - БМП Marder.

17 января Bloomberg сообщил, что Нидерланды также рассматривают возможность предоставления Украине ЗРК Patriot. По данным издания, правительство вскоре примет окончательное решение о передаче этих систем. Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил решение о предоставлении Украине батареи Patriot.

Тем временем, украинские военные уже прибыли на учебу в США чтобы пройти обучение для работы с ЗРК Patriot. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что американские партнеры обязались подготовить украинских офицеров за 10 недель вместо стандартного курса в 10 месяцев.

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