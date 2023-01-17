Уже три системы ЗРК Patriot гарантированно получит Украина. Работа над новыми решениями для укрепления нашей ПВО продолжается.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, отметив, что это только начало. В частности, он поблагодарил премьер-министра Нидерландов.
"Сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически в продолжение наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot", - сказал Зеленский.
Также Зеленский отметил, что обсудил сегодня оборонное сотрудничество с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Активно готовимся к новой встрече в формате "Рамштайн". Готовим и новые важные дипломатические шаги - обсудили их сегодня также", - добавил глава государства.
ЗРК Patriot для Украины - что известно
Как сообщал УНИАН, в последние недели США и Германия пообещали предоставить Украине системы Patriot. Кроме того, США намерены поставить Украине БМП М2 Bradley, а Германия - БМП Marder.
17 января Bloomberg сообщил, что Нидерланды также рассматривают возможность предоставления Украине ЗРК Patriot. По данным издания, правительство вскоре примет окончательное решение о передаче этих систем. Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил решение о предоставлении Украине батареи Patriot.
Тем временем, украинские военные уже прибыли на учебу в США чтобы пройти обучение для работы с ЗРК Patriot. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что американские партнеры обязались подготовить украинских офицеров за 10 недель вместо стандартного курса в 10 месяцев.