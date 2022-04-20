Очевидно, по мнению российского командования, такое предложение должно повысить лояльность россиян.

Родителям убитых в Украине российских солдат предлагают бесплатно приехать на опознание. Такая "льгота" указана среди "поощрений" для контрактников.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Согласно приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, теперь родственники убитых в Украине военнослужащих получат возможность бесплатно приехать на опознание и обратно.

Двум членам семьи (близким родственникам) погибшего (умершего) военнослужащего, вызванным для его опознания, в военных комиссариатах по месту их проживания (нахождения) выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места жительства к месту опознания военнослужащего и обратно, - прописано в новой форме "поощрения" для контрактников, которые захотят принять участие в войне против Украины.

Очевидно, по мнению российского командования, такое предложение должно повысить лояльность россиян к войне на территории Украины. При этом в разведке напомнили, что российским военнослужащим и членам их семей тотально не выплачивают обещанные деньги.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население.

При этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что у россиян возникла проблема с мобилизацией в армию.

По состоянию на 20 апреля в Украине российская армия потеряла примерно 20900 личного состава.

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