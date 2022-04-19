Обстрел собственных территорий - это внутренняя история для Российской Федерации, чтобы мобилизовать собственное население.

У россиян существует проблема с мобилизацией в армию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Он напомнил, как по спланированной ФСБ спецоперацией, россияне взрывали собственные жилые дома, чтобы обвинить в этом чеченцев и оправдать ведение войны в Чечне.

"Они обстреливают свои территории, потому что у россиян есть потребность в мобилизации. Обстреливая свои дома, они считают, что таким образом увеличивают количество желающих воевать в Украине. Это исключительно история для Российской Федерации, для мобилизации собственного населения. Но пока желающих в военкоматах нет, и пока не будет большого взрыва в России, который может срежиссировать только российское ФСБ, больших сдвигов не будет", – отметил Денисенко.

По поводу информации о подбитого самолета с россиянами присланной партией военной помощи для Украины, то Денисенко призвал не верить российским новостям ведь если посчитать, сколько самолетов Украины, по данным России, сбило российское ПВО, то это вообще больше, чем у нас есть в наличии.

"Такие новости должен обнародовать наш Генштаб, но поскольку таких новостей нет, россиянам остается их только выдумывать", - подытожил Денисенко.

Как ранее сообщал УНИАН, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказывала, что на временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты принудительно "мобилизуют" деятелей культуры, студентов вузов и их преподавателей.

По ее данным, оккупационная власть так называемых "ЛНР" и "ДНР" также мобилизует в незаконные вооруженные формирования несовершеннолетних ребят. На войну отправляют детей, которые были членами патриотических клубов".

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