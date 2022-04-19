Когда заработает трибунал для осуждения виновных в военных преступлениях, российский паспорт будет означать в любой стране "однозначное осуждение от всех порядочных людей, однозначное нежелание сотрудничать".

Русский армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как едва ли не самую варварскую и бесчеловечную армию мира.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

"Интенсивность огня российских войск на Харьковском направлении, на Донбассе, в Днепропетровской области значительно выросла. Они так же как и раньше, считают для себя нормальными мишенями обычную жилую инфраструктуру. Российская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как едва ли не самую варварскую и бесчеловечную армию мира", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что целенаправленно убивать мирных людей, разрушать жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру, применять для этого все виды вооружения, в том числе и запрещенные международными конвенциями, – это уже фирменный почерк российской армии.

"И это такая подлость, которая на поколение обозначит российское государство как источник абсолютного зла. А когда еще заработает специальный трибунал для осуждения всех виновных в военных преступлениях, российский паспорт будет означать в любой стране лишь одно: однозначное осуждение от всех порядочных людей, однозначное нежелание сотрудничать", - подчеркнул президент.

Как ранее сообщал УНИАН, российские военные в Украине занимались мародерством, насиловали женщин и детей, издевались и убивали мирных жителей.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что оккупанты убили 403 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, поэтому военные все еще находят тела замученных людей. Группа женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней. Девять из них сейчас беременны. Такие зверства оккупанты творили почти в каждом населенном пункте, где находились.

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