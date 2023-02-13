Данные о приговорах удалили из статистики судебного департамента при Верховном суде по причине их "секретности".

В России начали скрывать данные о приговорах военным, используя отговорку, что отныне эти сведения являются служебной тайной. Соответствующие приказы вынесли Минобороны и ФСБ РФ.

Согласно расследованию "Медиазоны", данные о соответствующих приговорах пропали из статистики судебного департамента при Верховном суде России. Речь идет о нескольких квалификациях преступлений, предусмотренных статьями главы 33 Уголовного кодекса РФ.

В частности, это приговоры о "Насильственных действиях в отношении начальника" (статья 334 УК РФ), о "Самовольном оставлении части или места службы" (статья 337 УК РФ), а также уголовные дела за "Неисполнение приказа" (статья 332 УК РФ) и "Добровольную сдачу в плен" (статья 352.1 УК РФ).

Видео дня

Как прокомментировали "пропажу данных" в Судебном департаменте Верховного суда РФ, все материалы были удалены по приказу Министерства обороны РФ и ФСБ.

Считается, что уголовные приговоры военным - это служебная тайна и что якобы данные "при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации".

Деятельность ФСБ в войне с Украиной

Недавно российский журналист Тимур Олевский заявил, что планы нападения на Украину разрабатывались Россией фактически с момента распада СССР. Одну из ключевых ролей во вторжении РФ на территорию Украины "сыграла" Федеральная служба безопасности РФ. На данный момент ее сотрудники активно имитируют "отлов" украинских диверсантов на территории России.

Так, недавно сотрудники ФСБ застрелили в Воронеже троих человек, которые якобы готовили диверсии на военных и энергетических объектах региона.

Также спустя почти год полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, Кремль начала наказывать своих агентов за неудачи с оккупацией украинских территорий. Недавно был уволен генерал-полковник ФСБ Эдуард Черновольцев, курировавший разработку ядов устранения оппозиционных российских политиков и либералов. Также стало известно, что ФСБ готовит план отступления своих офицеров из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: