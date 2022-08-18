По словам Подоляка, Украина вправе уничтожать объекты, незаконно сооруженные оккупантами за последние восемь лет.

Вооруженные силы Украины имеют полное право уничтожать военные объекты в Крыму, коварно захваченном Россией, поэтому на полуострове будет "яркий" бархатный сезон.

Об этом заявил 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он заверил, что Украина сделает все для ликвидации военных объектов и незаконно построенных мостов на полуострове за годы оккупации. По его словам, Киев продолжит настаивать на добровольном демонтаже Москвой незаконно сооруженных объектов. Если враг не согласится - в ход пойдут другие средства.

"Мы это будем делать каким-то образом. Мы попросим солнце, ветер, воду и даже табачные изделия, чтобы они эффективно отрабатывали по складам с боеприпасами. С другой стороны, мы и дальше будем настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все незаконные базы и мосты, которые за восемь лет там сделали в Крыму", - отметил Подоляк.

Предстоящий бархатный сезон на оккупированных территориях он называет "действительно ярким", особенно - на полуострове. Там опасность для оккупантов будет только наростать, не исключается и определенная "неприятность" с Крымским мостом.

"Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немножко дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма", - говорит советник главы ОПУ.

Ранее стало известно, что США разрешили Киеву наносить удары по Крыму западным оружием.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что недавние "хлопки" в Крыму - это только начало, их должно стать больше, потому что на оккупированном полуострове много военных объектов.