Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что недавние "хлопки" в Крыму - это только начало, их должно стать больше, потому что на оккупированном полуострове много военных объектов.
Как он рассказал в эфире проекта FreeДом, два основных "хлопка" должны произойти в Крыму. Один из них - в Севастополе на базе хранения ракет "Калибр", которые они загружают на подводные лодки и корабли и потом пускают по материковой Украине.
"Наверно, первый должен быть все-таки Крымский мост. Почему? Потому что это - основная артерия снабжения войск", - уверен военный эксперт.
Журналист спросил Жданова, может ли Украина воспользоваться вот этой ситуацией в Крыму и ослаблением российских войск для деоккупации полуострова.
"Я думаю, что эти "хлопки" все вольются потом в военную операцию по освобождению Крыма", - говорит Жданов.
Взрывы в Крыму: что происходит на оккупированном полуострове
16 августа в воинской части в в поселке Майское Джанкойского района Крыма на складе боеприпасов произошла детонация боеприпасов.
В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранение боеприпасов произошло "возгорание". А позже российская сторона заявила о диверсии.
9 августа в Крыму в районе населенного пункта Новофедоровка прогремела серия взрывов и произошел пожар на территории аэродрома "Саки". В результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.