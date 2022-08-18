По словам эксперта, "хлопки" должны произойти и на Крымском мосту.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что недавние "хлопки" в Крыму - это только начало, их должно стать больше, потому что на оккупированном полуострове много военных объектов.

Как он рассказал в эфире проекта FreeДом, два основных "хлопка" должны произойти в Крыму. Один из них - в Севастополе на базе хранения ракет "Калибр", которые они загружают на подводные лодки и корабли и потом пускают по материковой Украине.

"Наверно, первый должен быть все-таки Крымский мост. Почему? Потому что это - основная артерия снабжения войск", - уверен военный эксперт.

Журналист спросил Жданова, может ли Украина воспользоваться вот этой ситуацией в Крыму и ослаблением российских войск для деоккупации полуострова.

"Я думаю, что эти "хлопки" все вольются потом в военную операцию по освобождению Крыма", - говорит Жданов.

Взрывы в Крыму: что происходит на оккупированном полуострове

16 августа в воинской части в в поселке Майское Джанкойского района Крыма на складе боеприпасов произошла детонация боеприпасов.

В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранение боеприпасов произошло "возгорание". А позже российская сторона заявила о диверсии.

9 августа в Крыму в районе населенного пункта Новофедоровка прогремела серия взрывов и произошел пожар на территории аэродрома "Саки". В результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.

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