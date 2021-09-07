Сейчас Киселев в состоянии средней тяжести, диагностировано поражение легких.

Российский телеведущий, пропагандист Дмитрий Киселёв госпитализирован с коронавирусом. Сейчас он в состоянии средней тяжести.

Как сообщает Mash, болезнь началась с сухого кашля, повышенной температуры (до 38 градусов) и нехватки воздуха. Телеведущий работал — до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не показал положительный результат.

Сейчас Киселёв госпитализирован в состоянии средней тяжести, он под наблюдением врачей. Степень поражения лёгких КТ-2, то есть примерно 25–50%.

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Автор: Дмитрий Захаров