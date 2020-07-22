Российские Минздрав и Минобороны оконфузились противоположными заявлениями о вакцине от коронавируса

В российском Минобороны убеждены, что вакцина уже готова.

Два российских министерства оконфузились противоположными заявлениями относительно готовности вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Настоящее время".

В частности, первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил в интервью, что российская вакцина от коронавируса уже готова.

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"На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", – сказал он.

Однако помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в ответе РБК указал, что клинические испытания вакцины продолжаются и вышли на вторую стадию. По их итогам будет решен вопрос о государственной регистрации вакцины.

"В настоящее время вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, продолжается и находится на завершающем этапе", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в России чиновники и олигархи раньше других получили экспериментальную вакцину от COVID-19.

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