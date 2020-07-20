Bloomberg: В России чиновники и олигархи раньше других получили экспериментальную вакцину от COVID-19

Российские элиты уже несколько месяцев принимают экспериментальный препарат, эффективность которого, правда, не доказана.

Ряд политических и бизнес-элит России получили ранний доступ к экспериментальной вакцине против коронавируса. Руководители компаний включительно с алюминиевым гигантом "Русал", а также олигархи и члены правительства стали получать инъекции еще в апреле.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, речь идет о вакцине, над которой работает государственный Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Николая Гамалеи. Разработку вакцины финансирует государственный Российский фонд прямых инвестиций при поддержке министерства обороны РФ.

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На прошлой неделе препарат завершил первую стадию испытаний, в котором принимали участие российские солдаты. Институт не опубликовал результаты исследования, в котором принимали участие около 40 человек. Однако, он перешел на следующий этап испытаний на большей группе людей.

Пресс-служба Института имени Гамалеи не дала комментарий Bloomberg. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который недавно выздоровел от COVID-19, тоже не ответил на вопрос, кто именно получал экспериментальную вакцину. Когда во время пресс-конференции его спросили, принимал ли ее Владимир Путин, Песков сказал: "Наверное, было бы плохой идеей вводить несертифицированную вакцину главе государства". Он также добавил, что не знает, делали ли такие прививки другим чиновникам.

Бывший исполнительный директор государственного центра "Вектор" Сергей Нетесов сказал Bloomberg, что новая вакцина "безопасна", потому что базируется на проверенных веществах против других болезней. Однако, ее эффективность еще не доказана.

"Те, кто ее принимают, делают это на свой страх и риск", - сказал Нетесов.

Россия официально зафиксировала более 750 тысяч случаев заражения коронавирусом. Таким образом, она оказалась на четвертом месте среди стран мира по количеству больных. Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сказал на прошлой неделе, что третий этап испытания российской вакцины должен начаться третьего августа.

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В нем примут участие тысячи людей из России, Саудовской Аравии и ОАЭ. А общенациональная вакцинация начнется не раньше сентября. На Западе третий этап испытаний вакцин обычно длится дольше. Ученые несколько месяцев проверяют безопасность и эффективность препаратов.

Вакцина от Института имени Гамалеи базируется на человеческом аденовирусе - распространенном возбудителе простуды, которому привили белки с шипов коронавируса SARS-CoV-2, чтобы простимулировать иммунную реакцию. Российский препарат похож на тот, который разрабатывает китайская компания CanSino Biologics, которая уже завершила два этапа испытаний. Bloomberg напоминает, что недавно США, Великобритания и Канада обвинили хакеров, работающих на правительство России, в попытке украсть тайны о разработке вакцин против COVID-19. Российские чиновники отрицают это.

Программа, в рамках которой влиятельным россиянам делают инъекции экспериментальной вакцины, законная. Но источники рассказали Bloomberg, что ее держат в тайне, чтобы избежать чрезмерного количества потенциальных участников. Теперь в ней принимают участие несколько сотен человек. Bloomberg определил несколько десятков имен тех, кто получал такие экспериментальные прививки. Все они не дали согласие на публикацию.

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Не известно, как отбирают участников для таких испытаний. Все они не принимают участия в официальных испытаниях. Однако, ученые института тщательно следят за ними и собирают данные. Пациентам обычно делают две инъекции, чтобы вызвать реакцию иммунитета. В Институте имени Гамалеи говорят, что иммунитет к коронавирусу должен храниться два года.

Дмитриев с Российского фонда прямых инвестиций сказал, что он и его семья получили экспериментальные прививки. В российском институте также добавили, что директор учреждения и члены команды, которая занимается разработкой, тоже получили инъекции. В мае государственный "Сбербанк" набирал добровольцев среди работников, готовых принять экспериментальный препарат. Один высокопоставленный чиновник сказал, что у него не было никаких побочных последствий. Другие же сказали, что у них была боль в мышцах и температура после прививки.

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