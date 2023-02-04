Оккупант якобы хотел, чтобы "в РФ не было как в Европе".

В Украине самоликвидировался "вагнеровец" Егор Комаров, который пошел убивать украинцев после просмотра фильма "Лучшие в аду". Оккупант заявил, что идет бороться, "чтобы в России не было как в Европе".

Как сообщаю росСМИ, "вагнеровец" якобы воевал не против украинцев, а против европейских ценностей.

"Когда Егорыч собирался на фронт, я спросил его: "Зачем?" Он ответил: "Чтобы не было в России как в Европе - гомос*тина и папа+папа." Он шел воевать против европейских ценностей, а не против украинцев. Их он называл братьями " - заявил друг погибшего Александр Бегишев.

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По его словам, "зажмуренный" оккупант ушел в "Вагнер" после просмотра фильма "Лучшие в аду". "Он за душу нас взял. И Егорыч воскликнул: "Я хочу быть с этими ребятами!". Отправил в ЧВК "Вагнер" документы и его сразу же взяли. Когда у Егора кончились патроны, и солдаты ВСУ начали к нему приближаться, он подорвал себя двумя гранатами", - заявил товарищ "вагнеровца".

Впоследствии домой привезли пакетик с останками оккупанта и несколько значков, которые в ЧВК Пригожина называют "наградами".

Потери РФ в Украине

Потери РФ в Украине за сутки выросли на 720 захватчиков и пересекли новую психологическую отметку. Теперь вражеские потери составляют около 130 590 противников.

Утром 4 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики продолжают наступать на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Новопавловском направлениях и несут большие потери. В Генштабе добавили, что украинские воины на Донбассе отбили вражеские атаки у девяти населенных пунктов.

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