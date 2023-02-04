Наибольшая активность вражеских атак наблюдается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Российские оккупанты ведут наступление на четырех направлениях. Силы обороны отразили вражеские атаки в районах 9 населенных пунктов.

"Противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, несет большие потери", - говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей, есть жертвы среди гражданского населения. Кроме того, россияне более 90 ударили из реактивных систем залпового огня.

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Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Дубрава Луганской области и Верхнекаменское, Красная Гора, Прасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Вольная Слобода - Сумской и Ветеринарное, Глубокое, Огирцевое, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Новомлинськ, Двуречная, Западне, Голубовка, Купянск и Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении обстреляны Терны и Торское Донецкой области и Макеевка, Червонопопивка и Дубрава - Луганской.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спорное, Веселое, Белогоровку, Раздоловку, Прасковьевку, Бахмут, Ивановское, Нью-Йорк и Дружбу.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Новомихайловка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Пречистовка, Великая Новоселка, Нескучное, Богоявленка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы 24 населенных пунктов, в частности, Новополь и Времивка на Донбассе; Ольгевское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области и Качкаровка, Республиканец, Казацкое и Херсон.

Война в Украине: главные новости

Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 3 февраля 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 129 тысяч 870 человек.

Ситуация на фронте остается очень тяжелой, особенно на Донецком направлении. Вчера в видеообращении президент Зеленский поблагодарил всех защитников, которые выдерживают жесткое давление оккупантов, которые четко и полно выполняют задачи по защите наших позиций. И даже в таких тяжелых условиях, которые на передовой сейчас, дают Украине хорошие новости.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на американских и западных официальных лиц, количество убитых и раненых российских военных в Украине приближается к 200 тысячам. Особенно большие потери оккупационная армия понесла в боях за Бахмут и Соледар. Российские аналитики не считают, что человеческие жертвы станут сдерживающим фактором для военных целей Путина.

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