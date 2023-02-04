На украинской земле уничтожено еще несколько вражеских танков.

Потери РФ в Украине за сутки увеличились на 720 захватчиков и пересекли новую психологическую отметку.

Теперь вражеские потери составляют около 130 590 противников, сообщил в субботу, 4 февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По его данным, также на нашей земле ликвидировано, в частности, 3218 танков (+3 единицы за сутки).

Кроме того, уничтожено еще шесть боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны, четыре беспилотники оперативно-тактического уровня, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и одна единица спецтехники.

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Утром 4 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики продолжают наступать на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Новопавловском направлениях и несут большие потери. В Генштабе добавили, что украинские воины на Донбассе отразили вражеские атаки возле девяти населенных пунктов.

Стоит отметить, что по состоянию на 3 февраля общие потери врага в Украине составили около 129 тыс. 870 человек.

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