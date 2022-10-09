Путин вновь проведет совещание с членами Совбеза РФ / Скриншот

Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства-агрессора Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Завтра запланировано у президента (РФ) совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.

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СМИ обращают внимание на тот факт, что президент РФ регулярно проводит совещания с Совбезом, они проходят каждую неделю.

В данный момент тема совещания Совбеза РФ неизвестна. Возможно, это будет обрушение Крымского моста.

"На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент (РФ) выступит", — сообщил Песков, отвечая на вопрос, когда состоится заседание СБ и будет ли на нем затрагиваться взрыв на Крымском мосту.

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