В данный момент тема совещания Совбеза РФ неизвестна. Возможно, это будет обрушение Крымского моста.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства-агрессора Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Завтра запланировано у президента (РФ) совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он. Видео дня

СМИ обращают внимание на тот факт, что президент РФ регулярно проводит совещания с Совбезом, они проходят каждую неделю.

В данный момент тема совещания Совбеза РФ неизвестна. Возможно, это будет обрушение Крымского моста.

"На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент (РФ) выступит", — сообщил Песков, отвечая на вопрос, когда состоится заседание СБ и будет ли на нем затрагиваться взрыв на Крымском мосту.

Крымский мост разрушен: что произошло в Крыму 8 октября

Утром 8 октября появилась информация о сильном пожаре на Крымском мосту. Сначала росСМИ сообщили, что горит лишь железнодорожная ветка сооружения. Но после публикации в сети фото и видео оккупанты уточнили, что обрушены два автомобильных пролета, они рухнули в воду.

Оккупационные "власти" полуострова заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста был спецоперацией Службы безопасности Украины. В СБУ пока отказываются подтверждать данную информацию.

Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

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