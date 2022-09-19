Соответствующие объявление расклеивают возле учебных заведений.

Частные военные компании начали вербовать российских студентов для отправки на войну в Украину. Соответствующие объявление стали появляется возле университетов в Ростовской области.

Об этом пишет Радио Свобода.

Отмечается, что за последние несколько дней в людных местах Новочеркасска расклеили листовки, агитирующие за вступление в состав "ЧВК Вагнера". Кроме того, объявления появились рядом с вузами. В листовках указан мобильный номер.

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Также подобные рекламные баннеры появились и в Ростове-на-Дону. Листовки заметили и в других городах России, в том в Батайске.

"Если учитывать сведения о вербовке в исправительном учреждении Новочеркасска, это вызывает большие вопросы. Санкционирована ли подобная агитация в администрации города? В курсе ли местное руководство ФСИН о подобном наборе и, если да, то почему бездействует?", - возмутились в оппозиционной российской партии "Яблоко".

При этом там напомнили, что наемничество - уголовное преступление.

Как ранее сообщал УНИАН, сеть облетело видео, на котором владелец ЧВК "Вагнера" вербует российских заключенных на войну в Украине. Его прокомментировал Арестович.

Позже стаоло известно, что Евгений Пригожин завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала, который отбывал наказание в одной из тюрем в российском городе Саратов.

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