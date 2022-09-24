Среди заблокированных - Telegram-канал белорусского пропагандиста Григория Азаренка.

Telegram заблокировал на iPhone несколько связанных с Беларусью рашистских каналов, суммарным количеством в 80 тысяч подписчиков.

Об этом говорится в блоге Дурова.

Дуров объясняет, что соцсеть выполнила требование Apple для iPhone/iPad.

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Администраторы еще нескольких подобных пабликов получили от Telegram предупреждение, что они нарушают требования Apple.

Дуров подчеркнул, что каналы должны соблюдать условия пользования, иначе будут неизбежно заблокированы в версиях мессенджера на App Store и Google Play.

"Бегство в другие мобильные приложения не поможет им избежать ограничения доступа, потому что другое мобильное приложение так же будет выполнять правила магазинов приложений", - говорится в сообщении.

Дуров пояснил, что 23 сентября после повторного нарушения был удален русскоязычный канал, который призывал "резать" и "расстреливать" безоружных людей.

Telegram Baza уточняет, что среди заблокированных - Telegram-канал белорусского пропагандиста Григория Азаренка, а также канал российской диверсионно-штурмовой группы "Русич", который опубликовал инструкцию, как правильно убивать украинских военнопленных.

Пропаганда РФ в Telegram

С начала полномасштабной войны в Украине российская пропаганда развернула фейк-кампанию в Телеграм-каналах.

Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

В СБУ нагалошують их материалы являются частью психологических и информационных спецопераций, которые осуществляет РФ.

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