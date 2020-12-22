Кот едва не попал в сепаратор.

В российском городе Ульяновск кто-то выбросил в мусорный контейнер живого кота в завязанном мешке.

Читайте такжеВ России семья живодеров съела собаку из приютаРолик об этом разместили в YouTube.

Животное спасли сортировщики на мусоросортировочном комплексе, кот едва не попал в сепаратор.

Как пишет TJ, кот упитанный, чистый, ухоженный. Видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем.

На предприятии заверили, что кот цел и невредим, хотя и сильно напуган.

Это уже третий случай за два месяца, когда при сортировке отходов сотрудники регионального оператора находят животных. До этого в мусоре оказались две черепахи и африканский еж.

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Автор: УНИАН