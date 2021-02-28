Всего за 25 рублей посетители могут окунуться в жуткий мир аварийного быта.

В российской Перми жители аварийного дома открыли в нём музей аварийного жилья «Квота Барак». На деньги от экскурсий они рассчитывают приобрести для здания хотя бы входную дверь.

Читайте такжеВ России соревнования по дзюдо закончились массовым побоищем (видео)

Об этом сообщает Mash. Отмечается, что дом на улице Щербакова давно подлежит сносу, аварийным его признали еще в 2019 году. Однако с расселением жильцов власти не спешат – его отодвинули на 2024 год.

Местные решили собрать денег хотя бы на новую входную дверь, и начали водить по ветхому зданию экскурсии, превратив его в музей. Всего за 25 рублей (около 10 гривень) посетители могут побывать в «ледяной пещере» со сталактитами из замерзшей воды, увидеть настоящую колонию грибка, а также положить записку с желанием в трещину в стене.

Отмечается, что экскурсии проводятся не только вживую, но и онлайн – российскую экзотику успели посмотреть жители США, Канады и множества других стран.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров