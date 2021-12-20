У пациентки во время процедуры произошла остановка дыхания.

В Москве 34-летняя женщина попала в реанимацию после пластической операции в одной из косметологических клиник.

Об этом пишет Telegram-канал 112.

Отмечается, что москвичка Елена Борисова решила сделать себе липосакцию, но все пошло не по плану.

Во время процедуры у нее произошла остановка дыхания, в итоге женщину не смогли вывести из наркоза. В экстренном порядке пациентке потребовалась искусственная вентиляция легких, ее перевезли в реанимацию столичной больницы.

Читайте такжеРоссиян перепугало странное устройство в подъезде: вызывали ФСБ (фото)"Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что популярная пластическая операция оказалась смертельно опасной. Речь идет об операции по увеличению ягодиц. Эксперты озвучили несколько важных причин, по которым не стоит прибегать к этой процедуре.

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Автор: Катерина Шварц