Увеличение ягодиц имеет массу негативных последствий.

Основатель клиники Frati Cosmetic Surgery Риккардо Фрати назвал несколько причин, по которым не стоит прибегать к увеличению ягодиц с помощью пластической хирургии.

Об этом сообщает Daily Star.

Оказывается, что процедура Brazilian Butt Lift может быть смертельно опасной. По его словам, одна из трех тысяч пациенток может умереть от осложнений, вызванных скопление жира в сосуде. В результате это приводит к блокировке кровотока.

"Среди осложнений - некроз жировой ткани, целлюлит, деформация ягодиц, заражение крови, а в крайнем случае - смерть", - сказал врач.

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Также он добавил, что операция по увеличению ягодиц запрещена в Великобритании как раз из-за высокой смертности. При этом многие последовательницы американской телезвезды Ким Кардашьян отправляются заграницу, чтобы таки провести эту манипуляцию со своими формами.

Кроме того, в интервью изданию многие знаменитости пожаловались на осложнения после этой операции. Американская актриса Натали Харрис пожаловалась на гной из швов, а манекенщица Сшипа Селти рассказала, что после процедуры не могла сидеть полгода.

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Автор: Диана Могилевич