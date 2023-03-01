Чтобы продолжать работу, российские перевозчики закупают запчасти в "дружественных" странах и переставляют компоненты с одного самолета на другой.

Спустя год после начала войны в Украине российские авиаперевозчики все еще эксплуатируют 467 самолетов Airbus и Boeing по сравнению с 544, которые они использовали год назад.

Как сообщает Bloomberg, чтобы продолжать работу, российские перевозчики закупают запчасти в "дружественных" странах и переставляют компоненты с одного самолета на другой.

По мере того, как российские авиакомпании разбирают самолеты на запчасти, они в конечном итоге сокращают свой парк, потому что в самолетах-донорах не будет компонентов, необходимых для эксплуатации, а санкции означают, что перевозчики не могут покупать сертифицированные детали для их замены. Авиакомпании обязаны регистрировать каждый компонент, который они ремонтируют или заменяют, вместе с документацией о происхождении используемых деталей.

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хотя российские авиакомпании прекратили полеты в США, Западную Европу и союзные страны, они увеличили количество рейсов в Таиланд, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, а также в бывшие советские республики, такие как Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Как говорится в материале, авиалинии агрессора совершают около 1100 внутренних рейсов в день, что примерно на 15% меньше, чем годом ранее, - гораздо меньшее снижение, чем ожидали сторонники Украины после введения санкций.

Главный исполнительный директор Airbus Гийом Фори заявил, что во второй половине 2022 года российские авиакомпании использовали самолеты его компании больше, чем до пандемии. Хотя Фори добавил, что компания не контактирует с авиакомпаниями в России, Airbus начинает слышать о трудностях с поддержанием самолетов в рабочем состоянии, поскольку они пытаются заменить недостающие компоненты.

Крах российских авиалиний

После нападения России на Украину уже в марте 2022 года мировые авиагиганты Boeing и Airbus прекратили работу в РФ. У агрессора возникла нехватка запчастей для ремонта самолетов. Также возникли проблемы со страхованием самолетов.

Европейские страны, а также США, Канада и ряд других остановили действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний.

В ноябре 2022 года около 50 самолетов "Аэрофлота" находились в простое, а половину из них разобрали на запчасти.

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