Их было точно больше, чем один или два.

В течение первых дней полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты сбили несколько своих самолетов. Точное количество неизвестно, но уничтоженных истребителей было больше, чем один или два.

Такой информацией со ссылкой на источники поделилось издание Financial Times в объемном материале к годовщине полномасштабной войны в Украине. Как заявил собеседник из числа официальных лиц США в разговоре с журналистами: "Возможно, речь идет не о двузначных цифрах сбитых самолетов, но их было больше, чем один или два".

В материале также сказано, что Россия могла испытывать нехватку опытных пилотов, которые могли бы действовать на поле боя с привлечением сухопутных войск.

Видео дня

"Возможно, у них не было пилотов с боевым опытом, которые были бы готовы летать над Украиной и рисковать собой в этой сумасшедшей обстановке", — предположил источник.

Информацию о сбитых истребителях подтвердил заместитель начальника Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий. ГУР узнала о дружественном огне среди оккупантов благодаря перехватам. Рашисты сбивали не только самолеты, но и геликоптеры.

"Так получилось. [Попадания были] из артиллерии, из танков, и мы это видели даже по нашим перехватам их разговоров. Они сбивали собственные вертолеты, и они сбивали собственные самолеты", — рассказал Скибицкий.

Дружественный огонь среди оккупантов: зафиксированные случаи

Обстрелы собственных позиций рашистами фиксировались на протяжении всей полномасштабной войны. Еще в конце марта под Попасной оккупанты "накрыли" дружественные отряды огнем из минометов.

В начале мая на Запорожском направлении враги ударили по своим позициям из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".

Похожий случай произошел в июле. Рашисты применили реактивные системы залпового огня для обстрела дружественных подразделений.

В декабре Генштаб ВСУ подтвердил, что в стане оккупантов наблюдаются удары по своим позициям. Это следствие низкой подготовки и отсутствия взаимодействия между подразделениями.

Вас также могут заинтересовать новости: