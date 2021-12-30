На это потратили более 700 тысяч рублей.

Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тысячи рублей (271 тысяча гривен) на исследование о том, является ли злом существование ада.

Данные об этом обнаружили на сайте госзакупок.

Читайте такжеВ РФ историку, исследовавшему советские репрессии, увеличили срок до 15 лет колонииСогласно данным, в октябре доцент Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко и Высшей школы экономики получил более четверти миллиона гривен за исследование "Является ли злом существование ада".

Аналогичную сумму получил преподаватель ВШЭ - за исследование "Бесполезная свобода и проблема ада".

В Институте философии заявили, что все работы были выполнены законно, в рамках выделенного гранта, пишет РБК.

"Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено сначала из Российского научного фонда", - заявили в научном учреждении.

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